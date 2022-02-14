Петербуржец получил нож в сердце от собутыльника на Серебристом бульваре

Петербуржец получил нож в сердце от собутыльника на Серебристом бульваре
Мужчину убили в доме на Серебристом бульваре. Фото: google.maps

В Приморском районе полиция задержала подозреваемого в убийстве мужчины с Серебристого бульвара.

Как стало известно Gazeta.SPb, все случилось на лестничной клетке дома №34 по Серебристому бульвару. Между двумя собутыльниками произошла ссора, в ходе которой один из них схватился за нож. Очевидцы вызвали полицию.

Прибывшие стражи порядка по горячим следам задержали предполагаемого убийцу — 34-летнего мужчину с Комендантского проспекта. Его поместили в изолятор.

33-летнего пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии. Он получил ножевое ранение грудной клетки и проникающее ранение правого желудочка сердца. Спустя несколько часов он скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец с криминальным прошлым стрелял по соседу из машины.

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