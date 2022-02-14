Предпринимателю из Пушкина прострелили лицо из травмата

В Пушкине полиция разбирается в обстоятельствах стрельбы, при которой пострадал индивидуальный предприниматель.

Как стало известно Gazeta.SPb, накануне днем в травмпункт города Пушкин обратился 43-летний бизнесмен, проживающий на Петербургском шоссе. У него было огнестрельное ранение левой скулы, перелом стенки левой гайморовой пазухи и инородное тело в левой скуле. Ему потребовалась госпитализация.

Со слов пострадавшего, все случилось около 5 часов утра. Неизвестный выстрелил ему в лицо из травматического пистолета. Где это случилось, он не помнит, поскольку был в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржец получил нож в сердце от собутыльника на Серебристом бульваре.