В Петербурге задержан «банкир», обманувший граждан на 1,8 млрд рублей

В Петербурге оперативники задержали 40-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве.

По версии правоохранителей, в конце 2016 года предполагаемый мошенник вместе сотрудником операционного офиса «Булгар Банка» разместили в интернете объявление о привлечении вкладов с высокой процентной ставкой в 8% годовых. С ноября по декабрь жертвы перевели на «вклады» более 1,8 миллиарда рублей, после чего мошенники скрылись.

Как стало известно Gazeta.SPb, обвиняемого в мошенничестве задержали 13 февраля у дома №45 по Шуваловскому проспекту. Инициатором розыска было УВД по Москве. Мера пресечения ему пока не избиралась.

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