В Орловском переулке непрошеный гость нанес ножевые ранения двум знакомым прямо в их доме

В Орловском переулке непрошеный гость нанес ножевые ранения двум знакомым прямо в их доме. Фото: "Яндекс.Карты"

В Орловском переулке непрошеный гость нанес ножевые ранения двум знакомым прямо в их доме. Фото: "Яндекс.Карты"

В субботу ранним утром, 13 февраля, двое знакомых сильно пострадали в результате, предположительно, незнакомого человека, внезапно нагрянувшего к ним в квартиру.

Информация о тяжелом травмировании двух мужчин поступила из Мариинской больницы в разное время. Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел около 3 утра 13 февраля.

Сообщалось, что в 03:07 в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии скорая доставила мужчину 1970 года рождения с ЗЧМТ, СГМ, ушибленными резаными ранами волосистой части головы, правового верхнего века, колото-резаной раной шеи слева и справа. Отмечалось, что мужчина проживает на Ковенском переулке.

Чуть позже пришло еще одно сообщение, что в 06:35 с Невского проспекта, 93 был госпитализирован еще один мужчина 1986 года в тяжелом состоянии с колото-резаной раной левой половины грудной клетки, правой половины грудной клетки, левого плеча и области локтевого сустава слева, левосторонним пневмотораксом, ушибами, гематомами мягких тканей лица и головы.

После допроса первого пострадавшего выяснилось, что, по его словам, они с приятелем проживают вместе на Орловском переулке 1-4. В тот самый роковой день мужчины распивали спиртные напитки, и тут в дверь постучал неизвестный. Мужчина открыл дверь, и непрошеный гость напал на него с ножом.

Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербургские оперативники задержали 40-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве.