Льдина упала на голову петербурженке в Петроградском районе

Льдина упала на голову петербурженке в Петроградском районе
С крыши дома на женщину упала глыба льда. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Полиция Петроградского района Петербурга разбирается в обстоятельствах травмирования местной жительницы.

Как сообщает 78.ru, накануне днем в медучреждение доставили 34-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и посттравматическим субтотальным дефектом барабанной перепонки. Женщине оказали помощь, а после отпустили. Она в удовлетворительном состоянии.

Со слов пострадавшей, инцидент произошел вечером 11 февраля на Левашовском проспекте. С крыши дома на нее упала глыба льда. Причем точный адрес, где она пострадала, петербурженка не помнит.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что льдина, рухнувшая с дома на Каменноостровском, отправила прохожую в больницу.

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Льдина упала на голову петербурженке в Петроградском районе
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