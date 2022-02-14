Льдина упала на голову петербурженке в Петроградском районе

Полиция Петроградского района Петербурга разбирается в обстоятельствах травмирования местной жительницы.

Как сообщает 78.ru, накануне днем в медучреждение доставили 34-летнюю женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и посттравматическим субтотальным дефектом барабанной перепонки. Женщине оказали помощь, а после отпустили. Она в удовлетворительном состоянии.

Со слов пострадавшей, инцидент произошел вечером 11 февраля на Левашовском проспекте. С крыши дома на нее упала глыба льда. Причем точный адрес, где она пострадала, петербурженка не помнит.

Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что льдина, рухнувшая с дома на Каменноостровском, отправила прохожую в больницу.