«Вера» принесла в Петербург аномальное тепло и мокрый снег

&#171;Вера&#187; принесла в Петербург аномальное тепло и мокрый снег
Выпадет мокрый снег. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

За погоду в понедельник, 14 февраля, в Петербурге будет отвечать циклон «Вера». Ожидается аномальное тепло и осадки.

Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Согласно прогнозу, город оказался во власти теплого сектора североатлантического циклона, которому немецкие синоптики дали название «Вера».

Погода сегодня обещает быть облачной и снежной. Мокрый снег будет сменяться дождем, а на дорогах образуется гололедица.

Воздух прогреется до аномальных значений — от +1 до +3 градусов. Это на 5-6 градусов выше нормы. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы.

Аномальное тепло сохранится и во вторник. Завтра также будут дожди.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что накануне в Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности.

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