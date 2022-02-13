«Желтый» уровень опасности в Петербурге может быть отменен только ночью 14 февраля

&#171;Желтый&#187; уровень опасности в Петербурге может быть отменен только ночью 14 февраля
"Желтый" уровень опасности в Петербурге может быть отменен только ночью 14 февраля. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Санкт-Петербурге со вчерашнего дня продлили «желтый» уровень опасности из-за сильных порывов ветра и налипания снега.

Теперь повышенный уровень опасности может быть отменен только в 2 часа ночи с 13 на 14 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

Отмечается, что из-за сильного ветра с порывами до 15 м/с и гололедно-изморозевых отложений в городе может быть не безопасно как автомобилистам, так и пешеходам. Кроме того, может наблюдаться налипание мокрого снега.

В связи с продлением «желтого» уровня опасности правительство города обращает внимание водителей на соблюдение правил и проявление осторожности. По возможности рекомендуется воздержаться от пользования автотранспортом из-за высокого риска ДТП. К пешеходам тоже обратились с просьбой соблюдать осторожность.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге ожидается умеренный мокрый снег, днем даже с дождем. Температура воздуха при этом днем будет варьироваться от 0 до +2 градусов.

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