«Не прокатиться бы с ветерком»: петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий

&#171;Не прокатиться бы с ветерком&#187;: петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий
Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В Северной столице снова ожидается ухудшение погодных условий в воскресенье, 13 февраля.

По информации главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в городе снова ожидается усиление ветра, местами до 15 м/с. На дорогах сильный гололед.

Кроме того ожидается умеренный мокрый снег, днем даже с дождем. Автомобилистов и пешеходов предостерегают, что снег может налипать. Температура воздуха при этом днем будет варьироваться от 0 до +2 градусов. Атмосферное давление днем будет понижаться.

Сейчас, на момент 13:30 скорость ветра юго-западного направления в Петербурге в среднем составляет 3-6 м/с. Влажность высокая, — 89%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ожидается усиление западного, юго-западного ветра и налипание мокрого снега. С 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля синоптики заявляли об ухудшенной ситуации с погодой в Санкт-Петербурге.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб погода ухудшение погодных условий ФГБУ "Северо-Западное УГМС"


 

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