Порывы ветра и мокрый снег создадут «желтый» уровень опасности в Северной столице

Синоптики прогнозируют повышенный уровень опасности в Петербурге сегодня, 12 февраля. Ситуация стабилизируется только днем 13 февраля.

Росгидрометцентр предупреждает жителей Северной столицы: ожидается усиление западного, юго-западного ветра и налипание мокрого снега. С 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля на территории города объявлен «желты» уровень опасности. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», к вечеру ожидается повышение температуры воздуха до -1…+1 градуса. На дорогах помимо мокрого снега ожидается гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровский районный суд поступили ходатайства от СК, в которых говорится об избрании меры пресечения четырем фигурантам дела о мошенничестве при уборке снега в городе.