Порывы ветра и мокрый снег создадут «желтый» уровень опасности в Северной столице

Порывы ветра и мокрый снег создадут &#171;желтый&#187; уровень опасности в Северной столице
Порывы ветра и мокрый снег создадут "желтый" уровень опасности в Северной столице. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Синоптики прогнозируют повышенный уровень опасности в Петербурге сегодня, 12 февраля. Ситуация стабилизируется только днем 13 февраля.

Росгидрометцентр предупреждает жителей Северной столицы: ожидается усиление западного, юго-западного ветра и налипание мокрого снега. С 18 часов 12 февраля до 14 часов 13 февраля на территории города объявлен «желты» уровень опасности. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с.

«Желтый» уровень опасности является вторым и представляет собой потенциально опасную погоду как для водителей, так и для пешеходов. На дорогах нужно быть максимально внимательным и острожным. По возможности лучше воздержаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», к вечеру ожидается повышение температуры воздуха до -1…+1 градуса. На дорогах помимо мокрого снега ожидается гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровский районный суд поступили ходатайства от СК, в которых говорится об избрании меры пресечения четырем фигурантам дела о мошенничестве при уборке снега в городе.

желтый уровень опасности новости СПб росгидромет синоптики усиление ветра


 

Новости партнеров
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Порывы ветра и мокрый снег создадут «желтый» уровень опасности в ...
В Ленобласти еще 2366 человек заразились коронавирусом
Экономист рассказал, какие льготы помогут российским пенсионерам избежать ...
Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали 69 человек
Петербург лидирует по числу зараженных коронавирусом за сутки
Невролог-сомнолог назвала самую опасную позу для сна и рассказала, кому ...
Врач предостерегла, к чему может привести сон не в полной темноте
Аналитик рассказал о зависимости продажи долларов и тренда курса рубля