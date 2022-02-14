Кто из пенсионеров получит выплаты по 200 тысяч рублей

Получить деньги можно будет только при соблюдении определенных условий. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Получить деньги можно будет только при соблюдении определенных условий. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Крупные единовременные выплаты начнут поступать на счета пенсионеров с середины февраля 2022 года. Правда, 200 тысяч рублей полагаются не всем, кто попадает под данную категорию граждан. Получить деньги можно будет только при соблюдении определенных условий.

Данная сумма доступна неработающим пенсионерам и является целевой. Она будет выплачиваться в качестве компенсации расходов на газификацию жилого дома, в котором проживает обратившийся человек.

Начать переводить средства в рамках реализации данной меры социальной поддержки населения пообещали с 14 февраля. Это касается пенсионеров, которые уже успели подать соответствующие документы. Но получить крупную денежную сумму могут и те, кто только планирует провести газ к себе на участок.

Право на новую выплату наступает при подаче заявления на компенсацию расходов по газификации жилья. Чтобы стать ее получателем и частично возместить понесенные расходы, необходимо прийти в местную администрацию. Там следует обратиться в соответствующее подразделение, курирующее компенсационные выплаты, и написать заявление.

Россияне пенсионного возраста, которые планируют провести газ и поставить специальное оборудование, могут рассчитывать на компенсации разной величины. Данная сумма – 200 тысяч – является средней. Ее точный размер зависит от места, в котором проживает гражданин, и размера фактических затрат.

Также на более крупную сумму государственной поддержки могут рассчитывать льготники различных категорий. К примеру, в Ленинградской области средняя величина новой компенсации равняется 180 тысячам рублей. Но при подаче заявления представителем льготных категорий финансовая поддержка возрастает до 200, а то и 300 тысяч рублей.