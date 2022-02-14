Какая погода ждет россиян весной 2022 года: метеопрогноз

В первый месяц весны световой день увеличится – уже через две недели к нему прибавится больше часа. Погода начнет меняться, и главным образом это отразится на температуре воздуха. Но насколько быстро весна начнет вступать в свои права, определит взаимодействие атмосферы и океана. На сегодня метеорологи дают неутешительный прогноз для россиян, соскучившихся по теплу, и это касается большинства регионов.

В зоне влияния атмосферного вихря окажутся Ленинградская, Мурманская, Архангельская области. Здесь прогнозируются аномально низкие температуры для этого времени года.

Прохладный март ожидается в Черноземье и Поволжье. Температура воздуха будет опускаться до минусовых отметок ночью, и возвращаться к плюсовым — днем. В течение светового дня солнце будет успевать прогреть землю, однако процесс этот растянется.

Жителям северной европейской части России придется ждать прихода весны еще дольше. Синоптики полагают, что в Ленинградской, Вологодской, Коломенской областях в начале марта столбики термометров покажут от 15 до 20 градусов.

Разумеется, такие низкие температуры будут фиксироваться только в отдельные дни, но и общая картина весны не внушает оптимизма – она будет очень холодной. В Москве и области, а также других регионах центральной европейской части России зима тоже не намерена сдавать позиции – холодные массы там задержатся надолго.

Влияние атлантических воздушных масс ощутят жители Поволжья и Урала. Из-за комплекса неблагоприятных метеоявлений в последние две недели марта температура здесь не достигнет уровня среднемесячной и останется на низких отметках.

Повезет с весной только жителям южных регионов. Теплые влажные воздушные массы обеспечат благоприятную погоду на Кубани, в Ростовской области и Ставропольском крае.