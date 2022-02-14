Шойгу доложил Путину об операции по выдворению из российских вод подлодки США

Шойгу доложил Путину об операции по выдворению из российских вод подлодки США
Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о выдворении подлодки США. Фото: kremlin.ru

Глава Минобороны Росси Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о выдворении подлодки, обнаруженной во время учений на Тихоокеанском флоте в районе острова Урун.

Встреча политиков состоялась в понедельник, 14 февраля. Предположительно, субмарина принадлежит ВС США. Судно вторглось в территориальные воды России на глубину 4 км, заявил министр.

Как сообщил ТАСС, Шойгу отметил, что операция по выдворению судна заняла почти три часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент США Джо Байден заявил, что гражданам Америки следует немедленно покинуть территорию Украины. По его словам, ситуация в данном регионе может быстро принять «сумасшедший оборот». Американский лидер также подчеркнул, что военные Соединенных Штатов ни при каких обстоятельствах не будут отправлены на Украину.

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