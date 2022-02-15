Врач назвал 5 ранних признаков рака желудка у человека

Причин болей в животе огромное множество, и игнорировать их нельзя. Фото: pixabay

Причин болей в животе огромное множество, и игнорировать их нельзя. Фото: pixabay

Рак желудка является одним из самых распространенных видов онкологии. Основные признаки, которые проявляются на ранних этапах заболевания, перечислил врач общей практики Санджай Мехта.

По его словам, на развитие рака желудка могут указывать затрудненное глотание, болезненные ощущения в верхней части живота и потеря веса. Кроме того, характерным признаком данного заболевания являются кислотный рефлюкс или язва.

Как сообщил Daily Express, при онкологическом заболевании также появляется тошнота и рвота. Медик подчеркнул, что перечисленные симптомы могут свидетельствовать и о других заболевании. Мехта посоветовал обращаться к врачу при их обнаружении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у россиян, перенесших коронавирусную инфекцию, может развиться онкология легких и желудочно-кишечного тракта.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.