В Германии предупредили о возможных санкциях против «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Лидер немецкой партии «Союз90/Зеленые» Рикарда Ланг заявила, что санкции Германии против России из-за ситуации вокруг Украины могут распространиться и на «Северный поток — 2».

Она отметила, что во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в РФ выяснится, какие именно санкции будут введены.

«Я ожидаю, что во время его визита в Россию будет ясность, которая имеется в позиции правительства в последние недели, а именно, что в случае дальнейшей эскалации с российской стороны на столе будут лежать все необходимые ответные меры, в том числе, конечно, совершенно ясно, и «Северный поток — 2», — приводит ее слова РИА «Новости».

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».