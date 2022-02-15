В Петербурге пропала американская студентка филфака СПбГУ

Студентка Уэллс К. К. не выходила на связь с 7 февраля. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Студентка Уэллс К. К. не выходила на связь с 7 февраля. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Студентка из США, приехавшая в Петербург для учебы на филологическом факультет СПбГУ, пропала и уже неделю не выходит на связь.

Администрация университета обратилась в полицию с заявлением о пропаже американки, поступившей в СПбГУ в начале февраля для изучения русского языка как иностранного. Об этом сообщил проректор университета по безопасности Дмитрий Грязнов.

Студентка Уэллс К. К. не выходила на связь с 7 февраля. Сотрудники СПбГУ пытались связаться с ней и установить, где она находится, но попытки оказались тщетными.

Местонахождение гражданки США до сих пор неизвестно, поэтому университет подал в полицию заявление на организацию розыска иностранного гражданина.

Девушка прибыла в Петербург 28 января. В университете она последний раз была 3 февраля, когда заключала договор об обучении.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что с 24 января СПБГУ возвращается на дистанционный режим обучения.