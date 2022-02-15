После кровавой резни в квартире в Орловском переулке возбуждено уголовное дело

После кровавой резни в квартире в Орловском переулке возбуждено уголовное дело
Инцидент произошел 13 февраля в квартире дома №1 по Орловскому переулку. Фото: google.maps

Полиция возбудила уголовное дело после ножевого нападения на двух мужчин в квартире в центре Петербурга.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел 13 февраля в квартире дома №1 по Орловскому переулку. После нападения незнакомца был госпитализирован 35-летний хозяин квартиры и его 41-летний знакомый. Накануне полиция возбудила уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК РФ).

Хозяин квартиры после резни был госпитализирован с ножевыми ранениями грудной клетки, левого плеча, локтя и множественными ушибами. Его гостя доставили в больницу с резаными ранами головы, правого верхнего века, шеи. Оба в тяжелом состоянии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Орловском переулке непрошеный гость нанес ножевые ранения двум знакомым прямо в их доме.

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