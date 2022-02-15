В Петербурге 54-летний развратник надругался над школьницей

В Петербурге 54-летний развратник надругался над школьницей
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay

В Петербурге оперативники задержали 54-летнего мужчину, подозреваемого в развращении 13-летней девочки.

Как стало известно Gazeta.SPb, по итогам проверки следователи установили, что 54-летний петербуржец с Сиреневого бульвара неоднократно совершал развратные действия в отношении 13-летней школьницы. Это происходило с марта прошлого года до января 2022-го в квартире на Бассейной улице.

В понедельник следственные органы возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста.

Предполагаемого развратника задержали вечером 14 февраля у дома на Киевской улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что изнасиловавший парикмахера в отеле в Петербурге мужчина задержан.

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