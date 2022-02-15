Изнасиловавший парикмахера в отеле в Петербурге мужчина задержан

Изнасиловавший парикмахера в отеле в Петербурге мужчина задержан
Мужчина изнасиловал петербурженку в номере отеля на Хошимина. Фото: google.maps

На севере Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb, в понедельник в 14:30 в полицию обратилась 28-летняя петербурженка, работающая парикмахером. Она сообщила, что прошлым вечером была изнасилована в номере отеля на улице Хошимина, 16. По словам потерпевшей, это сделал малознакомый ей мужчина, она назвала его имя полицейским.

Предполагаемого преступника задержали в 23:25 в том же отеле. Им оказался 23-летний мужчина, приехавший в Петербург из Амурской области. Он нигде не работает.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после кровавой резни в квартире в Орловском переулке возбуждено уголовное дело.

изнасилование новости СПб улица хошимина


 

Новости партнеров
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Разъяренная Агурбаш высказалась о бессовестном поступке Леры Кудрявцевой: «Как можно так нагло поступать с людьми?»
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Причиной переноса награждения российских фигуристов на Играх в Пекине стал допинг-тест Валиевой
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Депутат Милонов предложил лишить работающих россиян льгот и пособий
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Изнасиловавший парикмахера в отеле в Петербурге мужчина задержан
Младенец умер при неизвестных обстоятельствах в Приморском районе
После кровавой резни в квартире в Орловском переулке возбуждено уголовное дело
Число злостных неплательщиков в РФ достигло рекордных 8,6 млн
Оформление завещания у нотариуса рекордно подорожало в России
Утренние пробки в Петербурге пробки достигли 3 баллов
Терапевт рассказала, как снизить риск осложнений после COVID-19
В Петербурге выздоравливающих от ковида детей стало в два раза больше, чем ...