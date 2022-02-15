Изнасиловавший парикмахера в отеле в Петербурге мужчина задержан

На севере Петербурга сотрудники полиции задержали подозреваемого в изнасиловании женщины.

Как стало известно Gazeta.SPb, в понедельник в 14:30 в полицию обратилась 28-летняя петербурженка, работающая парикмахером. Она сообщила, что прошлым вечером была изнасилована в номере отеля на улице Хошимина, 16. По словам потерпевшей, это сделал малознакомый ей мужчина, она назвала его имя полицейским.

Предполагаемого преступника задержали в 23:25 в том же отеле. Им оказался 23-летний мужчина, приехавший в Петербург из Амурской области. Он нигде не работает.

Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после кровавой резни в квартире в Орловском переулке возбуждено уголовное дело.