В детской больнице имени Филатова свернули почти 250 ковид-коек

В Детской городской больнице №5 имени Филатова обратно перепрофилировали почти 250 инфекционных коек.

На плановую работу перевели 249 коек, предназначавшихся для детей с коронавирусом. Решение об обратном перепрофилировании части ковид-коек в больнице имени Филатова приняли в связи со снижением госпитализации маленьких пациентов с ковидом. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти 380 детей находятся в стационарах Петербурга с COVID. По последним данным, количество детей, выздоравливающих от коронавирусной инфекции, вдвое превышает число юных пациентов, которые только подхватили вирус. При этом на текущий момент в городе заняты 57 % инфекционных коек в детских стационарах.