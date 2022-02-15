В детской больнице имени Филатова свернули почти 250 ковид-коек

В детской больнице имени Филатова свернули почти 250 ковид-коек
Детская больница им. Филатова свернула 249 ковид-коек. Фото: "Яндекс.Карты"

В Детской городской больнице №5 имени Филатова обратно перепрофилировали почти 250 инфекционных коек.

На плановую работу перевели 249 коек, предназначавшихся для детей с коронавирусом. Решение об обратном перепрофилировании части ковид-коек в больнице имени Филатова приняли в связи со снижением госпитализации маленьких пациентов с ковидом. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти 380 детей находятся в стационарах Петербурга с COVID. По последним данным, количество детей, выздоравливающих от коронавирусной инфекции, вдвое превышает число юных пациентов, которые только подхватили вирус. При этом на текущий момент в городе заняты 57 % инфекционных коек в детских стационарах.

дети с коронавирусом детская больница имени филатова ковидные койки новости СПб


 

Новости партнеров
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Ты так громко разговариваешь: лыжница Вероника Степанова жестко ответила норвежскому журналисту
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Когда ждать прихода тепла: метеорологи сделали прогноз на весну 2022 года
Злой рок перенесся на февраль: кто из знаменитостей умер за первую неделю месяца
Злой рок перенесся на февраль: кто из знаменитостей умер за первую неделю месяца
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В детской больнице имени Филатова свернули почти 250 ковид-коек
Работающих пенсионерам рассказали, как увеличить пенсию
В Кудрово мошенники обманули пенсионера на 1 млн рублей
В Петербурге с 21 февраля смягчают коронавирусные ограничения
Сергей Перминов похвалил Ленобласть за укрепление позиции в ТОП-10 по ...
В Петербурге 54-летний развратник надругался над школьницей
ЦБ предложил ввести кредитные каникулы
Пятеро пенсионеров в Петербурге купили у мошенницы путевки на Кубу