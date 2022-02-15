«Благодарю бога, что унесла ноги»: Волочкова о причинах расставания с экс-любовником Сергеем

&#171;Благодарю бога, что унесла ноги&#187;: Волочкова о причинах расставания с экс-любовником Сергеем
Эти отношения стали для Волочковой курортным романом. Фото: скриншот Instagram

Балерина Анастасия Волочкова честно рассказала о причинах разрыва с бывшим возлюбленным Сергеем.

Недавнее расставание балерины с банщиком Сергеем переросло в скандал. Волочкова свозила своего бойфренда на Мальдивы, а в ответ получила только оскорбления и обвинения. Своей версией событий артистка поделилась с сайтом Teleprogramma.pro.

Волочкова познакомилась с Сергеем за несколько дней до Нового года на съемках программы «Давай поженимся!». Это были флюиды с первого взгляда, которые переросли в роман. На новогодние каникулы она полетела на Мальдивы, и взяла с собой Сергея. Работнику сауны поездка была не по карману, поэтому все расходы взяла на себя Анастасия. Она оплачивала даже его вино и сигареты.

«Для меня это не очень приятный момент, я не люблю нести на своих плечах мужчин, хотя неоднократно это делала», — сказала она.

Однако сам отдых, признается Волочкова, был одним из самых прекрасных в ее жизни. Сергей был замечательным ухажером, вот только надежного спутника жизни балерина в нем не увидела.

Со временем бойфренд начал пиариться за ее счет. До отношений с Волочковой у него было 20 подписчиков в Instagram, и вдруг он стал внаглую показываться в прямых эфирах, занимался самолюбованием и «реально почувствовал себя звездой».

Потом Сергей попросил открыть ему бизнес: «Настя, а ты можешь 12 миллионов рублей вложить в строительство фитнес-центра, и я буду там управляющим?». Волочкова ему, конечно, отказала.

Следующим «звоночком» стали намеки, что неплохо было бы поселить шестилетнего сына Сергея у нее дома. Тут Анастасия поняла, что ей просто начинают навязывать семью, которая ей не нужна. А сами отношения она начала воспринимать уже как курортный роман.

«Вот бывает придворный шут, придворный паж, а бывает придворное удовольствие у королевы. Я могу себе это позволить. Считайте, что сделала добро человеку, он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие. Если без тайн, то оно обошлось в два миллиона рублей!», — призналась звезда.

Когда пара была на Мальдивах, балерине звонили с федеральных каналов и предлагали сняться в программе про их семейное счастье. И первым, что заинтересовало Сергея, была сумма, которую ему заплатят.

После возвращения домой Анастасия уже начала говорить о расставании, предлагая остаться в хороших отношениях: «Честно предложила ему приехать, сесть и все обсудить, не поливать друг друга грязью. А он мне говорит: «Настя, до тебя доехать стоит 1000 рублей! А я парень небогатый»».

После расставания Сергей начал писать гадости про бывшую и поддерживать хейтеров.

«И это для меня был действительно удар. Я благодарю бога, что унесла ноги с того отдыха от человека с бандитским прошлым целой и здоровой», — заключила балерина.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Волочкова проведет 14 февраля с «нереально молодым» новым ухажером.

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