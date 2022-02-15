Петербуржец с улицы Маршала Тухачевского стрелял с балкона по прохожим

Петербуржец с улицы Маршала Тухачевского стрелял с балкона по прохожим
Стрелка задержали росгвардейцы. Фото: УВО ВНГ РФ по г. СПб

В Красногвардейском районе задержали злоумышленника, открывшего со своего балкона стрельбу из пневматического пистолета.

Как сообщает Вневедомственная охрана по Петербургу, все случилось днем 14 февраля на улице Маршала Тухачевского. Патрульным росгвардейцам поступила информация о сработавшем сигнале тревоги в бизнес-центре на Львовской улице.

Оказалось, что незадолго до этого в бизнес-центр забежал мужчина, искавший укрытие. Он попросил помощи у персонала и рассказал, что по нему стрелял неизвестный, находившийся на балконе девятого этажа дома напротив.

Прибывшие росгвардейцы вычислили, откуда велась стрельба, и задержали злоумышленника в подъезде дома на Маршала Тухачевского. Стрелка отвезли в отдел полиции. Никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после кровавой резни в квартире в Орловском переулке возбуждено уголовное дело.

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