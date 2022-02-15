Скончался заслуженный артист России Геннадий Митрофанов

Скончался заслуженный артист России Геннадий Митрофанов
Геннадий Митрофанов умер после продолжительной болезни. Фото: кадр из фильма "Борис Годунов"

Советский и российский актер театра и кино Геннадий Митрофанов умер в понедельник, 14 февраля.

Митрофанов ушел из жизни в возрасте 81 года после продолжительной болезни. О смерти заслуженного артиста России сообщается на портале Всероссийского общества глухих.

«Прощай, артист! В истории театра Геннадий Митрофанов навсегда останется как один из самых ярких и талантливых мастеров сцены. Память о великом артисте будет жить в наших сердцах», — говорится в сообщении.

Геннадий Митрофанов родился в 1940 году в Азербайджане. Когда ему было два года, он простудился и потерял слух. Более 50 лет своей жизни актер посвятил работе в московском Театре мимики и жеста.

Артист снимался в фильмах «Бегущая по волнам», «Борис Годунов», «Анна Карамазофф», «Сволочи» и других. Также он играл в таких спектаклях, как «А у нас во дворе» «Подвески королевы», «Ромео и Джульетта», «Вишневый сад».

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