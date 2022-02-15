Сколько дней подряд россияне будут отмечать 23 февраля в 2022 году

Никаких мини-каникул по случаю Дня защитника Отечества в 2022 году не будет. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Никаких мини-каникул по случаю Дня защитника Отечества в 2022 году не будет. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Скоро жители России отметят государственный праздник – День защитника Отечества. По традиции 23 февраля дарить подарки полагается не только военнослужащим, но и всем представителям сильного пола. Кроме того, по случаю этого события бюджетные предприятия будут закрыты. Как долго продлятся выходные?

В последнее время в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой некоторые праздники отмечались дольше обычного. Рекомендации приостановить работу получали даже коммерческие предприятия. Но никаких мини-каникул по случаю Дня защитника Отечества в 2022 году не будет.

23 февраля выпадает на середину рабочей недели, то есть на среду. Его можно будет провести дома. На этом праздники закончатся, 24 февраля всех сотрудников снова ждут на работе.

Вторник получил статус предпраздничного дня, то есть сокращенного. 22 февраля россияне имеют право покинуть рабочее место на один час раньше. Поскольку на коммерческих предприятиях руководители устанавливают режим работы самостоятельно, последнее слово остается за ними. Они получают лишь рекомендации, которым могут и не последовать.

Учитывая предписания производственного календаря, юристам коммерческих компаний лучше подготовиться заблаговременно. Стоит выпустить приказы о режиме работы на указанные даты. Это позволит избежать неприятных ситуаций с работниками.

Игорь Ветров, изучивший тонкости ситуации, поделился своим мнением по данной теме. «Если это требование не будет соблюдено в отношении сотрудников, не подписывавших договор о ненормированном или сменном графике работы, это будет считаться нарушением», – сказал Ветров в беседе с корреспондентом rg.ru.

Ветров пояснил: вызывать человека на рабочее место в праздники можно только получив его разрешение. Как правило, труд во внеурочное время должен отдельно оформляться и оплачиваться по повышенной ставке.