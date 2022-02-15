Потерявшуюся студентку из США нашли у знакомого в Петербурге

Потерявшуюся студентку из США нашли у знакомого в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Потерявшуюся студентку из США нашли у знакомого в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Потерявшаяся студентка из США не выходила на связь около недели. Сегодня, 15 февраля, ее удалось обнаружить у знакомого в Петербурге.

Администрация СПБГУ обратилась в полицию с заявлением о пропаже американки. Она поступила в университет в конце января для изучения русского языка как иностранного. После студентка перестала выходить на связь, но поиски увенчались успехом. Об этом сообщили на сайте СПбГУ.

Девушка перестала выходить на связь 7 февраля. После этого вуз, где должно было проходить обучение по программе «Русский язык как иностранный. Основной курс», обратился в полицию.

Благодаря проведению неотложных оперативно-розыскных мероприятий правоохранительные органы смогли установить местоположения девушки. Она оказалась в порядке. Все время американка находилась у знакомого. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американка прибыла в Петербург 28 января. В университете она последний раз была 3 февраля, когда заключала договор об обучении.