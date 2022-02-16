Употребление витаминов после зимы может вызвать аллергию

Пить витамины необходимо после консультации с врачом. Фото: pixabay.com

Пить витамины необходимо после консультации с врачом. Фото: pixabay.com

При наступлении весны люди, считает эндокринолог, частенько задумываются о приеме разнообразных витаминных комплексов.

Однако случается, что граждане начинают принимать препараты без назначения врача. Это может быть очень опасно, передает Тульская служба новостей.

Эндокринолог Юлия Бурякова предупредила об аллергии, которая может возникнуть на витаминные комплексы. Доктор объяснила, что после продолжительной зимы люди часто начинают задумываться о профилактике нехватки витаминов в организме и приобретают специальные препараты.

Для этого, уверяет врач, обязательно нужно проконсультироваться со специалистом. Последствия могут быть, мягко говоря, неблагоприятными.

Однако человек все же может без рекомендаций врачей «оказать первую помощь» своему организму. По словам эксперта, гораздо более действенно будет наладить свое питание.

Бурякова также отметила, что симптомы гиповитаминозов крайне неспецифичны: утомляемость, слабость, нарушение ритма сна, сухость кожи, высыпания, ломкие с пятнами и поперечными полосами ногти, секущиеся волосы.

Гиповитаминоз снижает работу иммунной системы, поэтому в тот период, в который люди наиболее подвержены недостатку витаминов, могут учащаться случаи заражения инфекциями.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-биофизик предсказала, что после «омикрона» мутация коронавируса продолжится.