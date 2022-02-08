Врач-биофизик предсказала, что после «омикрона» мутация коронавируса продолжится

По мнению специалиста, в 2023 году стоит ожидать новой мутации коронавирусной инфекции с признаками омикрон-штамма.

Ведущий специалист проекта Vakcina.ru, врач-биофизик Нелли Соседова высказала предположение, что инкубационный период у нового штамма, который может появится в 2023 году, станет таким же, как у «омикрона». Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Соседова подчеркнула, что за пару лет пандемии коронавируса было зафиксировано около десяти мутаций вируса, четыре из которых стали крупными. Новая ожидаемая форма болезни будет протекать легко. Специалист отметила, что от нее не будет тяжелых последствий, но она будет такой же сильно заразной, как и омикрон-штамм.

«То есть новый штамм сохранит основные характеристики омикрона, но станет более легким по своему течению», — заключила специалист.

Кроме того Соседова добавила, что любой вирус является паразитом, поэтому для распространения ему нужен симбиоз с носителем инфекции, а не его смерть. В связи с этим новый штамм может стать «созонным вирусом».

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