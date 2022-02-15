В Александровской больнице появится региональный сосудистый центр

В Александровской больнице появится региональный сосудистый центр
Александровская больница в Петербурге. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В данный момент в петербургской больнице уже начались соответствующие подготовительные работы.

В Северной столице могут создать еще одно медучреждение-трансформер. Так, в Александровской больнице совсем скоро должны соорудить дополнительный корпус. Сейчас рядом с медучреждением идут подготовительные работы, рабочие чистят территорию для стройки, передает «КП-Петербург».

«Вся официальная информация от Комитета по строительству скоро будет. Планы есть, но сама стройка не началась еще», – передает издание, ссылаясь на источник.

Кроме этого, в Александровской больнице может появиться и сосудистый центр. К слову, во время скачка заболеваемости в Петербурге больницу можно будет быстро перепрофилировать в инфекционный стационар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в детской больнице имени Филатова свернули почти 250 ковид-коек.

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В Александровской больнице появится региональный сосудистый центр
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