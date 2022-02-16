В марте платежки по коммуналке огорчат многих россиян

В марте платежки по коммуналке огорчат многих россиян
Счета на повышенную сумму придут россиянам в марте. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Весной многие собственники жилья получат платежки с перерасчетом. Сумма к оплате должна увеличиться на полторы тысячи рублей. Однако неприятный сюрприз ждет не всех жильцов многоквартирных домов.

Речь идет о строке за отопление квартир. В ресурсных организациях произведут корректировку, поэтому счет на оплату будет больше, чем в прошлые месяцы. В итоге на каждую квартиру накинут 1500 рублей, сообщает PRIMPRESS.

Коммунальщики сделают надбавку к плате за февраль и часть первого весеннего месяца. Счета на повышенную сумму придут россиянам в марте. Такие перерасчеты тепловики делают каждый год для потребителей, с которыми используется определенный способ взаиморасчетов.

Это касается жителей многоквартирных домов, в которых стоят общедомовые приборы учета. Кроме того, повышение суммы коммунальных услуг затронет жильцов, вносящих плату равными долями в течение года.

Отмечается, что при наличии общедомовых счетчиков владельцы квартир вполне могут отказаться от получения таких квитанций с перерасчетом, которые приходят каждый год после корректировок. Чтобы это сделать, нужно провести собрание жильцов.

Владельцы квартир дома могут проголосовать за начисление платы за отопление по системе 1/7. Тогда в холодное время года потребители тепловой энергии смогут оплачивать услуги только том объеме, в котором они потреблялись жильцами.

Напомним, что комиссии на оплату счетов ресурсоснабжающих организаций увеличились. После подорожания услуги оплата счетов подорожала. При использовании банковской карты снимается 1,2% (от 20 рублей), в банкоматах списывается 2%, а в кассах банков берут все 3%. Последний способ очень удобен для пенсионеров, не умеющих пользоваться современными способами оплаты, однако он стал самым дорогим.

жкх квитанции жкх коммунальные платежи многоквартирные дома перерасчет рост цен на жкх тарифы на жкх


 

Новости партнеров
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Умерла актриса Евгения Брик
Умерла актриса Евгения Брик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В марте платежки по коммуналке огорчат многих россиян
В Петербурге могут ввести штрафы для голых и «зловонно» пахнущих пассажиров метро
В Петербурге с 21 февраля снимается запрет на плановую медпомощь и ...
Стало известно, кто получит до 20 тыс. рублей от ПФР в феврале 2022 года
Россиян хотят освободить от выплаты кредитов
Уже сегодня: как львиное полнолуние повлияет на финансовые и любовные дела
На улице Одоевского загорелось административное здание: пожару присвоен ...
Гинцбург заявил, что в Москве нет детей от 6 до 11 лет без антител к коронавирусу