В марте платежки по коммуналке огорчат многих россиян

Весной многие собственники жилья получат платежки с перерасчетом. Сумма к оплате должна увеличиться на полторы тысячи рублей. Однако неприятный сюрприз ждет не всех жильцов многоквартирных домов.

Речь идет о строке за отопление квартир. В ресурсных организациях произведут корректировку, поэтому счет на оплату будет больше, чем в прошлые месяцы. В итоге на каждую квартиру накинут 1500 рублей, сообщает PRIMPRESS.

Коммунальщики сделают надбавку к плате за февраль и часть первого весеннего месяца. Счета на повышенную сумму придут россиянам в марте. Такие перерасчеты тепловики делают каждый год для потребителей, с которыми используется определенный способ взаиморасчетов.

Это касается жителей многоквартирных домов, в которых стоят общедомовые приборы учета. Кроме того, повышение суммы коммунальных услуг затронет жильцов, вносящих плату равными долями в течение года.

Отмечается, что при наличии общедомовых счетчиков владельцы квартир вполне могут отказаться от получения таких квитанций с перерасчетом, которые приходят каждый год после корректировок. Чтобы это сделать, нужно провести собрание жильцов.

Владельцы квартир дома могут проголосовать за начисление платы за отопление по системе 1/7. Тогда в холодное время года потребители тепловой энергии смогут оплачивать услуги только том объеме, в котором они потреблялись жильцами.

Напомним, что комиссии на оплату счетов ресурсоснабжающих организаций увеличились. После подорожания услуги оплата счетов подорожала. При использовании банковской карты снимается 1,2% (от 20 рублей), в банкоматах списывается 2%, а в кассах банков берут все 3%. Последний способ очень удобен для пенсионеров, не умеющих пользоваться современными способами оплаты, однако он стал самым дорогим.