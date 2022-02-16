Непривитым петербуржцам с антителами разрешили посещать общественные места: что думают эксперты

В Петербурге с 21 февраля смягчают коронавирусные ограничения.

В частности, ресторанам и кафе, концертным залам, кинотеатрам и каткам можно работать до 2 часов ночи.

Под запретом на ночную работу остаются клубы и кабаре. В караоке и барах по-прежнему запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Кроме того, с понедельника петербуржцы, имеющие антитела, смогут получить QR-код на портале Госуслуг. По словам экспертов, смягчение оправданно, скорее, с экономической точки зрения, чем с эпидемической, сообщает «Коммерсант».

«Реанимации сейчас переполнены, но сложно говорить, верное или неверное решение. Многие страны уже пошли по пути смягчения. Может быть, с эпидемической точки зрения надо было еще подержать (прежние ограничения. — прим. ред.), а с экономической, наверное, пора (смягчать — прим. ред.). Чем больше люди будут общаться между собой, тем больше будет заражений. С другой стороны, при наличии антител можно давать QR-коды, так как человек соприкасался с коронавирусом. Делать нужно качественный анализ на антитела, так как их количество не имеет значения. Никто не знает, сколько их нужно»,— говорит главврач и гендиректор частной скорой помощи Coris Лев Авербах.

По словам генерального директора СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга» Александра Солонина, если смягчение ограничений не окажут негативного влияния на заболеваемость, то изменения можно только приветствовать.

«Возможность получения QR-кодов по результатам теста на антитела к коронавирусу, на мой взгляд, положительный фактор. Если такие решения принимаются на основе статистики, то риски ухудшения эпидситуации минимальны. Для экономики города это, безусловно, плюс, потому что смягчение ограничений оживляет экономические процессы»,— считает эксперт.

Напомним, заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, с чем связаны послабление коронавирусных-ограничений в Петербурге. По мнению эксперта, в города на Неве ситуация с ковидом улучшилась. Неделей ранее ежедневно заболевало коронавирусом более 20 тыс. человек. В настоящий же момент, судя по данным оперштаба, каждый день заражаются порядка 7 тыс. горожан.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти 380 детей находятся в стационарах Петербурга с COVID. По последним данным, количество детей, выздоравливающих от коронавирусной инфекции, вдвое превышает число юных пациентов, которые только подхватили вирус.