С 21 февраля учащиеся 5-11 классов Ленобласти вернутся на учебу

С 21 февраля учащиеся 5-11 классов Ленобласти вернутся на учебу
Ученики снова вернутся за парты. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Ученики 5-11 классов школ Ленинградской области уже 21 февраля возвращаются к очному обучению. При этом внеплановые каникулы для учеников 1-4 классов будут длиться до 23 февраля.

Кроме того, с 21 февраля возобновятся занятия в кружках и секциях дополнительного образования.

«В связи со снижением заболеваемости областным штабом по нераспространениию коронавирусной инфекции принято решение о продолжении обучения в очном формате с 21 февраля для учеников 5-11 классов», — сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 21 февраля в Петербурге общественные места и мероприятия можно посетить не только с QR-кодом, но и со справкой об антителах в организме.

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