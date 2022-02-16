Какие COVID-ограничения смягчают в Петербурге с 21 февраля

С 21 февраля в Петербурге общественные места и мероприятия можно посетить не только с QR-кодом, но и со справкой об антителах в организме.
Изменения были внесены в постановление правительства №121 «О мерах по противодействию распространению коронавируса». Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.
Так, с указанной даты при предъявлении медицинских сертификатов о наличии антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции горожане смогут посещать загсы, концерты, выставки, фитнес-центры, рестораны, спортивные и развлекательные события и учреждения.
Петербургским кафе, ресторанам и концертным залам разрешат работать до двух часов ночи. Под запретом на ночную работу остаются клубы и кабаре. В караоке и барах по-прежнему запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в городе на Неве ситуация с ковидом улучшилась. Благоприятная ситуация заметна по всем фронтам.