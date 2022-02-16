Какие COVID-ограничения смягчают в Петербурге с 21 февраля

Изменения не будут распространяться на график работы ночных кабаре и клубов. Фото: пресс-служба администрации Центрального района

Изменения не будут распространяться на график работы ночных кабаре и клубов. Фото: пресс-служба администрации Центрального района

С 21 февраля в Петербурге общественные места и мероприятия можно посетить не только с QR-кодом, но и со справкой об антителах в организме.

Изменения были внесены в постановление правительства №121 «О мерах по противодействию распространению коронавируса». Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.

Так, с указанной даты при предъявлении медицинских сертификатов о наличии антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю коронавирусной инфекции горожане смогут посещать загсы, концерты, выставки, фитнес-центры, рестораны, спортивные и развлекательные события и учреждения.

Петербургским кафе, ресторанам и концертным залам разрешат работать до двух часов ночи. Под запретом на ночную работу остаются клубы и кабаре. В караоке и барах по-прежнему запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в городе на Неве ситуация с ковидом улучшилась. Благоприятная ситуация заметна по всем фронтам.