В Комздраве объяснили, почему смягчили COVID-ограничения в Петербурге

В Комздраве объяснили, почему смягчили COVID-ограничения в Петербурге
Петербуржцы стали меньше заболевать коронавирусом. Фото: unsplash

Эпидемиологическая ситуация в Северной столице стала гораздо лучше.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана рассказал, с чем связаны послабление коронавирусных-ограничений в Петербурге. По мнению эксперта, в города на Неве ситуация с ковидом улучшилась. Благоприятная ситуация заметна по всем фронтам, пишет «Фонтанка».

К слову, неделей ранее ежедневно заболевало коронавирусом более 20 тыс. человек. В настоящий же момент, судя по данным оперативного штаба, каждый день заражаются порядка 7 тыс. горожан.

Так, в прошлый вторник уровень госпитализации был на 27,5% выше, чем сегодня.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге с 21 февраля смягчают коронавирусные ограничения.

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