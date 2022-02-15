В Петербурге с 21 февраля смягчают коронавирусные ограничения

В Петербурге с 21 февраля смягчают коронавирусные ограничения
Кафе и рестораны смогут работать до 2 часов ночи. Фото: Pixabay

Со следующей недели в Петербурге смягчаются некоторые антиковидные ограничения.

В городском правительстве сегодня сообщили, что с 21 февраля ресторанам и кафе, концертным залам, кинотеатрам и каткам можно работать до 2 часов ночи.

Под запретом на ночную работу остаются клубы и кабаре. В караоке и барах по-прежнему запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Кроме того, с понедельника петербуржцы, имеющие антитела, смогут получить QR-код на портале Госуслуг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти 380 детей находятся в стационарах Петербурга с COVID. По последним данным, количество детей, выздоравливающих от коронавирусной инфекции, вдвое превышает число юных пациентов, которые только подхватили вирус.

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