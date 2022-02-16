Бузову едва не унесло ураганом в Африке

Бузову едва не унесло ураганом в Африке
Ольга Бузова. Фото: скриншот instagram

Певица и телеведущая Ольга Бузова, рассказала, как ураган обрушился на съемочную группу «Звезд в Африке» в районе провинции Лимпопо. Звезда успела снять жутки кадры разрушительной стихии и опубликовать их в Instagram.

По словам певицы, это был один страшных дней в ее жизни. Она провела бессонную ночь. К счастью, никто из участников съемок не пострадал от урагана.

«Сегодня уже выяснили, что это был мощнейший торнадо, который сносил все на своем пути, вырывал деревья с корнем, ломал железные конструкции. Лагерь полностью разрушен…камеры, провода, декорации уничтожены. На съёмочную площадку, где ещё вчера утром был штиль и спокойствие, сегодня без слез не взглянешь. Простите, что пишу так сумбурно, мне кажется, мы ещё до конца не осознали, что произошло», — написала Ольга Бузова.

Певица отметила, что несмотря на это, съемки продолжаются.

Напомним, Ольга Бузова снимается в шоу «Звезды в Африке», где выступает в качестве ведущей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Ольга Бузова призналась, что у нее болит не только рука, но и спина. В последнее время у артистки появилось сразу несколько проблем со здоровьем. О недугах она рассказала подписчикам в сторис в своём Instagram.

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