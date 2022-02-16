Захарова призвала Трасс доказать, что Великобритания не собирается нападать на Россию

Захарова призвала Трасс доказать, что Великобритания не собирается нападать на Россию
Захарова призвала Лондон доказать, что Великобритания не собирается совершать нападение на Россию. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала британскую коллегу Лиз Трасс доказать отсутствие планов нападения на Россию.

Захарова призвала Лондон «принять сигнал» и доказать, что Великобритания не собирается совершать нападение на Россию.

«Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно», — заявила представитель МИД РФ на брифинге.

Она напомнила, что именно британский боевой эсминец в июне 2021 года вторгся в российские территориальные воды. Захарова назвала это возможной репетицией нападения.

«Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс», — обратилась Захарова к главе британского МИД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кремле прокомментировали слова об отсутствии доказательств отвода войск.

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