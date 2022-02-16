Захарова призвала Трасс доказать, что Великобритания не собирается нападать на Россию

Захарова призвала Лондон доказать, что Великобритания не собирается совершать нападение на Россию. Фото: МИД РФ

Захарова призвала Лондон доказать, что Великобритания не собирается совершать нападение на Россию. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала британскую коллегу Лиз Трасс доказать отсутствие планов нападения на Россию.

Захарова призвала Лондон «принять сигнал» и доказать, что Великобритания не собирается совершать нападение на Россию.

«Уже не первый раз говорим о том, что Россия ни на кого не нападала и не собирается нападать. А вот странам надо объясниться. С ними не так все очевидно», — заявила представитель МИД РФ на брифинге.

Она напомнила, что именно британский боевой эсминец в июне 2021 года вторгся в российские территориальные воды. Захарова назвала это возможной репетицией нападения.

«Убедите нас в том, что у вас нет таких планов, миссис Трасс», — обратилась Захарова к главе британского МИД.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Кремле прокомментировали слова об отсутствии доказательств отвода войск.