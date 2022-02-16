В Кремле прокомментировали слова об отсутствии доказательств отвода войск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова об отсутствии доказательств отвода войск.

«Определенный, наверное, гандикап присутствует в системе оценки положения дел у НАТО. Это, наверняка, не дает возможности представителям НАТО трезво оценивать ситуацию… Проблемы присутствуют. Проблемы имеются в системе оценки ситуации», — приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что альянс «видит положительные сигналы из Москвы по продолжению дипломатических усилий , однако «пока не видит деэскалацию (вокруг Украины — ред.) на земле».

Ранее британский таблоид The Sun, который ранее подсказал время «вторжения» России на Украину, отредактировал свою статью.

Сообщалось, что российские военные проведут операцию против Киева в три часа ночи по местному времени (04:00 мск) среды, 16 февраля. При этом отмечалось, что «нападение» планировалось начать со всех рубежей, включая побережья Черного моря.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, как британцы подготовились к «вторжению» России на Украину. Один из жителей признался, что взял в этот день выходной и запасся едой и «заплатил побольше за новый диван, чтобы его доставили прямо к началу блокбастера». Другой призвал общество прекратить эти воинствующие репортажи и истерию.