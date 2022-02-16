В аэропорту Пулково ночью задержали два рейса

Сегодня ночью, 17 февраля, в петербургском аэропорту Пулково с вылетом задерживаются два самолета.

Дополнительное время придется ждать пассажирам, купившим билеты на самолеты до Челябинска и Франкфурта. Об этом сообщается на сайте Пулково.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Северный ветер» до Челябинска. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 0:35, однако время вылета сдвинули до 1:30. Далее с опозданием вылетит рейс до Франкфурта, который обслуживает авиакомпания Lufthansa. Вылет перенесли с 6:45 на 7:15.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиропоток в «Пулково» в январе вырос почти на половину по сравнению с 2021 годом.