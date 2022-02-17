В «Фиорентине» определились с будущим Кокорина

В «Фиорентине» определились с будущим Кокорина
Александр Кокорин. Фото: @acffiorentina

«Фиорентина» попробует продать своего нападающего Александра Кокорина в один из российский клубов.

Итальянский клуб активизирует работу на российском трансферном рынке, чтобы продать Кокорина в Российскую премьер-лигу (РПЛ). «Фиалки» уже не рассчитывают на форварда в будущем, сообщает La Nazione.

При этом «Фиорентина» включила Александра Кокорина в заявку команды на вторую часть сезона чемпионата Италии.

Напомним, Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года. Контракт рассчитан на три с половиной года. Ранее выступал за «Спартак» (с августа 2020 года).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с итальянской «Фиорентиной». Футболист прибыл во Флоренцию, где подпишет контракт с местным клубом. По информации различных источников, стоимость трансфера Кокорина составит € 3,5 млн.

«Фиорентина» александр кокорин нападающий


 

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