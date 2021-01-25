Кокорин подпишет контракт с «Фиорентиной»

Экс-нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин близок к заключению контракта с итальянской «Фиорентиной».

Футболист прибыл во Флоренцию, где подпишет контракт с местным клубом. По информации различных источников, стоимость трансфера Кокорина составит € 3,5 млн.

Как сообщили «РИА Новости», ожидается, что процедура подписания соглашения состоится во вторник, 26 января, в первой половине дня, а уже во второй — проведет первую тренировку с новой командой.

Напомним, в зимнее трансфертное окно Александр Кокорин перешел из петербургского «Зенита» в аренду в ФК «Сочи». В Петербург он так и не вернулся и перешел в «Спартак».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину».