Слуцкий прокомментировал переход Кокорина в «Фиорентину»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий оценил перспективы форварда Александра Кокорина в «Фиорентине».

Он считает, что вероятность того, что нападающий заиграет в итальянской команде, составляет 20%. При этом Слуцкий отметил, что желает Кокорину удачи и будет болеть за него, «Матч ТВ».

«У него есть прекрасный шанс поставить жирный восклицательный знак в таком уже серьезном и солидном возрасте, когда он обязан преодолевать все сложности», — сказал он.

В ближайшие дни Кокорин улетит в европейскую страну, где пройдет медицинское обследование. В случае успешного прохождения он подпишет с «Фиорентиной» контракт на три с половиной года. Итальянский клуб предложил «Спартаку» за футболиста 4,5 миллиона евро. Напомним, Александр Кокорин выступал за красно-белых с августа 2020 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кокорин назван приоритетной трансферной целью «Фиорентины».