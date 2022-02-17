Россиянам рассказали, в чем опасность чая в пакетиках

Россиянам рассказали, в чем опасность чая в пакетиках
Чай в пакетиках может нанести вред здоровью. Фото: Pixabay

Стало известно, почему чай в пакетиках может нанести вред здоровью.

По словам специалистов, что пакетики могут содержать вредные для здоровья вещества, в частности эпихлоргидрин, сообщает ИА «Инфониак». Стоит отметить, что это вещество становится более вредным при контакте с водой.

Согласно исследованию, оно негативно влияет на иммунную систему и может даже привести к бесплодию.

Также чайные пакетики часто обрабатывают хлором, чтобы они выглядели белоснежными. Часто и качество чая в пакетиках оставляет желать лучшего. В некоторых случаях его могут производить вовсе из порошка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт рассказал о чудесном свойстве зеленого чая и сослался на документ 2021 года, который был подготовлен Консультативной группой по исследованию чая. В нем отмечается, что зеленый чай способствует избавлению от висцерального жира, который окружает жизненно важные органы в брюшной полости.

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