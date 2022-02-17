В Петербурге злоумышленник «заминировал» сотню учреждений

Неизвестный предупредил о минировании сотни зданий в Петербурге. Фото: pixabay.com

Неизвестный предупредил о минировании сотни зданий в Петербурге. Фото: pixabay.com

Неизвестный сообщил о минировании судов, районных больниц, мостов, поездов красной, синей, зеленой, оранжевой веток метрополитена Петербурга, продуктовых магазинов, вокзалов, взлетной полосы аэропорта Пулково, районных налоговых инспекций, Смольного, а также десятка школ и детских садов Северной столицы.

Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сначала фотографией письма преступника поделился Колпинский и Красногвардейский районные суды, затем такую же информацию получили и в Невском, и в Октябрьском суде. Чуть позже минер направил послания в Кронштадтский, Петродворцовый и Василеостровский районные суды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 700 человек были срочно эвакуировали с Красной площади.