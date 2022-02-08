700 человек были срочно эвакуировали с Красной площади

700 человек были срочно эвакуировали с Красной площади
С Красной площади эвакуировали людей. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Виной всему подозрительная сумка, которая была оставлена поблизости.

Около 700 человек пришлось вывести с Красной площади в Москве в связи с обнаружением некой сумки. Об этом пишет Агентство городских новостей «Москва» с места происшествия.

По некоторым данным в настоящий момент на месте происшествия ведутся работы. Кинологи и оперативная группа на месте случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 2 февраля, правоохранительным органам поступило сообщение о том, что днем ранее на почту УФСБ РФ пришло электронное письмо с угрозами. Неизвестный заявил о минировании ТК «Питер» на улице Типанова, 21, «Галереи» на Лиговский проспекте, 30, и «Европолиса» на Полюстровском, 84. Он требовал 5 млн долларов.

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