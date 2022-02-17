Медсестру, которую обвиняют в смерти 7 пациентов от бария, сбил грузовик в Ленобласти

Медсестру, которую обвиняют в смерти 7 пациентов от бария, сбил грузовик в Ленобласти
На медсестру наехал большегруз. Фото: pixabay

Женщине предъявили обвинение по уголовному делу, а также взяли с нее подписку о невыезде.

Об том, что фигурантка уголовного дела оказалась под колесами грузового атвомобиля сообщают НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Напомним, что в конце января 2022 года в Петербурга стало известно о смерти семи человек, которые проходили обследование желудка в медицинском центре на улице Сикейроса. Еще порядка 20 граждан тогда пострадали. Был задержан главный врач данного учреждения, а также медсестра диагностического центра.

Две недели назад, 3 февраля на трассе Киссолово — Пески во Всеволожском районе Ленинградской области медицинская сестра попала под фуру. Гражданка, в какой-то момент оказалась прямо на дороге. К счастью, водитель успел затормозить. Медсестру доставали прямо из-под грузовика.

Потерпевшей диагностировали серьезные травмы после ДТП, но врачи продолжают бороться за ее жизнь. Женщину положили в реанимацию, ее ввели в искусственную кому и подключили к ИВЛ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врача медцентра на Сикейроса, где 7 пациентов умерло от бария, заключили под стражу.

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