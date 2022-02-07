Врача медцентра на Сикейроса, где 7 пациентов умерло от бария, заключили под стражу

В Петербурге Октябрьский суд заключил под стражу до 25 марта сотрудницу консультативно-диагностического центра №1 Елену Медведеву. Ее обвиняют по делу о некачественной процедуре обследования желудка.

Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга в понедельник, 7 февраля.

К слову, сама Елена Медведева просила домашний арест, она обещала суду сотрудничать со следствием. Женщина будет находиться под стражей до 25 марта 2022 года.

Следствие считает, что квалифицированный врач Медведева допустила использование бария во время обследования желудка, зная что он не является лекарственным препаратом. Медик признала вину частично. С ее слов, она не хотела причинить кому-то вред, а к закупкам бария не имеет никакого отношения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что число погибших пациентов после обследования желудка в Петербурге выросло до семи.