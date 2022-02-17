В Австралии впервые с 1963 года акула съела человека

После случившегося было принято решение закрыть целый ряд центральных пляжей в Сиднее для купания.

Об этом в четверг, 17 февраля, сообщает РИА Новости.

Впервые с 1963 года в Австралии акула напала на человека и съела его. В окрестных водах были установлены ловушки SMART. Они могут передавать сигналы через спутник об опасности, при этом не причиняют морским жителям опасности.

Несмотря на то, что хищник все еще может находиться поблизости люди кое-где продолжают купаться, нарушая запрет.

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