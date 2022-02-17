Собаки не помогут сотрудникам метро штрафовать петербуржцев в зловонной одежде

Собаки способны учуять конкретный запах, на который их натренировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Собаки способны учуять конкретный запах, на который их натренировали. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

По словам кинолога, собаки по запаху способны находить только конкретного человека.

Как сообщает Мойка78, животные не сумеют помочь работникам метро в поимке дурнопахнущих петербуржцев.

Напомним, что депутаты Северной столицы в рамках нового закона намереваются штрафовать пассажиров, которые заходят в метрополитен без одежды или обуви, а также в зловонной одежде или везут дурно пахнущие сумки. Штрафные санкции могут составить от 100 до 500 рублей.

Как объяснил кинолог организации «Зоополис» Оксана Соколова у собак поиск запахов более узкий. По мнению эксперта, унюхать грязную одежду пес не сумеет, так как каждая вещь имеет запах конкретного человека. При этом немытые люди тоже пахнут по-разному.

В общем, работникам петербургской подземки придется самим выявлять зловонных пассажиров и штрафовать, если закон все же будет принят.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метро заметили женщину в «кошачьей» шубе.