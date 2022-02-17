Собаки не помогут сотрудникам метро штрафовать петербуржцев в зловонной одежде

По словам кинолога, собаки по запаху способны находить только конкретного человека.
Как сообщает Мойка78, животные не сумеют помочь работникам метро в поимке дурнопахнущих петербуржцев.
Напомним, что депутаты Северной столицы в рамках нового закона намереваются штрафовать пассажиров, которые заходят в метрополитен без одежды или обуви, а также в зловонной одежде или везут дурно пахнущие сумки. Штрафные санкции могут составить от 100 до 500 рублей.
Как объяснил кинолог организации «Зоополис» Оксана Соколова у собак поиск запахов более узкий. По мнению эксперта, унюхать грязную одежду пес не сумеет, так как каждая вещь имеет запах конкретного человека. При этом немытые люди тоже пахнут по-разному.
В общем, работникам петербургской подземки придется самим выявлять зловонных пассажиров и штрафовать, если закон все же будет принят.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метро заметили женщину в «кошачьей» шубе.