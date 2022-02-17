Бушующий в Петербурге ветер может стать причиной закрытия дамбы предстоящей ночью

Бушующий в Петербурге ветер может стать причиной закрытия дамбы предстоящей ночью
Дамбу могут закрыть в ночь на 18 февраля. Фото: пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений

В ночь на 18 февраля в Петербурге из-за сильного ветра могут закрыть дамбу. Горожан просят не выходить на лед и соблюдать особую осторожность.

В «Дирекции КЗС» прогнозируют подъем уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, а также усиление юго-западного ветра до 20 метров в секунду. В связи с этим любителей зимней рыбалки просят не выходить на лед.

В МЧС России по Петербургу, в свою очередь, напомнили, что в период с 18 по 21 февраля включительно на акватории Финского залива в районе Кронштадта и фортов будет проходить комплекс ледокольных работ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в последний день рабочей недели. В пятницу, 18 февраля, в Северной столице ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

дирекция кзс новости СПб ухудшение погодных условий


 

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Бушующий в Петербурге ветер может стать причиной закрытия дамбы предстоящей ночью
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