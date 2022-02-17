В МЧС предупредили петербуржцев о ветре до 20 м/с в пятницу

Спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в последний день рабочей недели.

Так, в пятницу, 18 февраля, в Северной столице ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи с ухудшением погоды возможен подъем уровня воды в Неве до неблагоприятных отметок. Разрушение ледового поля.

Кроме того, возрастает вероятность ДТП. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге в течение дня температура воздуха ожидается на уровне +2…+4 градусов. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый.