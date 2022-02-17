В МЧС предупредили петербуржцев о ветре до 20 м/с в пятницу

В МЧС предупредили петербуржцев о ветре до 20 м/с в пятницу
В Петербурге ожидается усиление ветра. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в последний день рабочей недели.

Так, в пятницу, 18 февраля, в Северной столице ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В связи с ухудшением погоды возможен подъем уровня воды в Неве до неблагоприятных отметок. Разрушение ледового поля.

Кроме того, возрастает вероятность ДТП. Водителям и пешеходам стоит быть особенно осторожными.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в Петербурге в течение дня температура воздуха ожидается на уровне +2…+4 градусов. Ветер юго-восточного направления подует со скоростью 6-11 метров в секунду, порывистый.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ледокол новости СПб


 

Новости партнеров
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Дима Билан не смог скрыть свою болезнь: что случилось с артистом?
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В МЧС предупредили петербуржцев о ветре до 20 м/с в пятницу
Собаки не помогут сотрудникам метро штрафовать петербуржцев в зловонной одежде
Математик спрогнозировал время начала шестой волны COVID
Кристина Асмус попала в больницу с ожогами подмышек
В Кремле оценили обстановку у границ России и Украины
В Австралии впервые с 1963 года акула съела человека
Собчак прокомментировала ситуацию с освобождением петербуржца расчленившего ...
Ургант пошутил по поводу достижения 100% коллективного иммунитета в Петербурге