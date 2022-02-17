Как пенсионеры могут платить по долгам меньше

Несмотря на то, что пенсионеры относятся к наиболее уязвимым категориям населения, их не освобождают от долговых обязательств. Деньги могут списать со страховой, накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты. Но есть способы уменьшить сумму взыскания.

Как сообщает «Прайм» со ссылкой на ассистента кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатиму Ногайлиеву, помочь ликвидировать долг может статья 207 Гражданского кодекса РФ. Для этого спор должен быть в процессе судебного рассмотрения.

Закон гласит, что период взыскания долга ограничивается тремя годами. Исключение составляют лишь некоторые обязательства, перечисленные в статье. Пенсионеру нужно заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности.

Этот способ применим только в случае, когда решение суда еще не вынесено. Однако и после окончания производства есть возможность уменьшить размер списаний, поясняет Ногайлиева.

С июля 2021 года пенсионер имеет право потребовать у приставов сохранить ему пенсию в размере прожиточного минимума трудоспособного населения. А если у него на иждивении есть другие граждане, то неприкосновенную сумму увеличат.

Причем в заявлении разрешается указать как общероссийский прожиточный минимум, так и региональный. Выгоднее сделать выбор в пользу наибольшей суммы.

Ногайлиева напомнила, что даже если пенсионер такое требование не предъявлял, ст. 99 закона об исполнительном производстве запрещает лишать пенсионера более половины социальной выплаты и иных доходов.

Не стоит забывать и о банкротстве, позволяющем избавиться от непосильных обязательств. Процедура возможна при наличии долга свыше полумиллиона рублей. В эту сумму входят не только кредиты, которые чаще всего становятся непосильной ношей для пенсионеров. Это и налоги, коммуналка, долги физическим лицам.

Гражданин должен подтвердить свои маленькие доходы и просрочку свыше 90 дней. Кстати, имея долг до 500 тысяч процедуру провести тоже можно, но без суда. Необходимо подать заявление в центр предоставления Госуслуг.

Отдельно эксперт остановилась на ситуациях, когда пенсионеру по ошибке начислили слишком большую выплату. Он не должен возмещать переплату, но есть два исключения. Первое – когда переплата возникла по вине пенсионера, второе – ошибка при подсчете размера выплаты.

В указанных случаях ПФР попытается компенсировать убытки за счет удержания переплаты из последующих выплат и в суд обращаться не станет. При этом взыскатель должен соблюсти требования к размеру удержания.